Høie om utsette operasjonar: – Vil prøve å unngå dei umoglege prioriteringane

Mange sjukehus utset i desse dagane planlagde operasjonar for å prioritere alvorleg sjuke koronapasientar.

Til NRK Dagsrevyen fortel Høie at prioriteringane i helsetenesta kjem til å bli vanskelegare framover, og at Helsedirektoratet jobbar med ei meir detaljert støtte til helsepersonell i desse vanskelege vurderingane.

– Det som ikkje vil gi varige helseskadar for pasienten, kan utsetjast. Så er det nokre pasientar, til dømes kreftpasientar, der sjølve behandlinga vil gjere dei sårbare for koronasmitte, sidan immunforsvaret blir svekt. Då må ein gjere ein avveining på kor mykje det hastar å behandle kreften i forhold til den risikoen det inneber å bli smitta som følgje av behandlinga, seier Høie.

Han understrekar at det blir det gjort gode medisinske vurderingar.

– Grunnen til at vi er så strenge med desse tiltaka er at vi skal prøve å unngå ikkje dei vanskelege prioriteringane, men dei umoglege prioriteringane – nemleg at folk som må ha hjelp ikkje får hjelp, seier Høie.

