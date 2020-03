Gjenopptakingskommisjonen behandlar første Nav-sak

innenriks

Gjenopptakingskommisjonen har fått ei rekkje saker på bordet sitt der folk feilaktig kan ha vorte dømde i trygdeskandalen. Den aller første saka skal behandlast på det to dagar lange møtet til kommisjonen denne veka, som startar onsdag.

– Den saka blir ei pilotsak som vil danne mal for resten av sakene, seier kommisjonsleiar Siv Hallgren til NTB.

– Ho har fleire element i seg som gjer at ho eignar seg som pilot. Mellom anna gjeld saksforholdet tida både før og etter 1. juni 2012, som opphavleg vart sett som eit skjeringspunkt i saka, seier Hallgren.

Har fått 26 saker

Gjenopptakingskommisjonen har så langt fått oversendt 16 saker til behandling frå setjeriksadvokaten i Nav-komplekset. I tillegg har eit tital saker vorte melde inn direkte frå enkeltpersonar.

Påtalemakta har så langt avdekt at 78 personar truleg er feilaktig dømde for trygdesvindel. Av desse er 48 personar dømde til fengsel utan vilkår, 21 fengsel på vilkår og 9 personar samfunnsstraff. Kommisjonen skal gå gjennom kvar sak og avgjere om ho skal takast opp att og sendast tilbake til ny behandling i rettsvesenet eller ikkje.

Hallgren seier utfallet av pilotsaka vil avgjere kor raskt dei andre sakene kan behandlast.

På grunn av koronasituasjonen vil behandlinga for første gong i historia til kommisjonen skje via telefonkonferanse, der alle dei totalt åtte kommisjonsmedlemmene og dei fem saksbehandlarane vil sitje kvar for seg på heimekontora sine. Kommisjonen skal òg behandle enkelte andre saker under det to dagar lange møtet.

Ser på Utgård-utspel

Dei siste vekene har det vorte skapt uvisse om Nav-skandalen eigentleg er reell. Det skapte stor merksemd då tidlegare høgsterettsdommar Karl Arne Utgård i midten av februar la fram ei EØS-rettsleg utgreiing, publisert på nettstaden Rett24, der han konkluderte med at få eller ingen er urett dømde i trygdesaka.

Til nettstaden uttala Utgård at det etter hans syn ikkje er grunnlag for gjenopptaking av Nav-sakene.

Hallgren seier vurderingane til Utgård vil inngå som ein del av vurderinga til Gjenopptakingskommisjonen.

– Gjer desse nye opplysningane det meir krevjande for kommisjonen å behandle sakene?

– Eg ser det slik at desse innspela bidreg til å opplyse saka, seier Hallgren.

