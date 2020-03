Digital vekst gir auka opplag for tre av fire aviser

innenriks

– Tre av fire aviser kan vise til opplagsvekst. Det er det digitale som driv veksten, og det digitale veg opp for nedgangen på papir. Det er gledeleg at totalopplaget veks, det viser at folk er villige til å betale for norsk redaksjonelt innhald, seier administrerande direktør Randi Øgrey i MBL i ei pressemelding.



Det totale opplaget for norske aviser går fram med 2,5 prosent frå første til andre halvår i 2019, til 2,35 millionar abonnentar. Reine digitalabonnementar aukar med 12 prosent til 985.000, eller altså 42 prosent av alle abonnement.

Reine papirabonnement går ned og svarar om lag til 8,5 prosent av det totale opplaget.

VG størst

VG, medrekna papiravis og VG+, er Noregs største etter opplag tett følgt av Aftenposten, med høvesvis 265.000 og 248.000. Dagbladet har totalt 104.000 abonnentar og blir følgt av Bergens Tidende, Adresseavisen og Stavanger Aftenblad.

VG er òg størst i talet på totale lesarar med over 1,9 millionar daglege brukarar, og 1,8 millionar er digitale.

Nettavisen Pluss har den største prosentvise veksten med heile 57,5 prosent til 15.321. Blant papiravisene har Finansavisen og Nationen størst lesarvekst med høvesvis 8.100 og 4.500 fleire lesarar.

Med 337.000 lesarar er Aftenposten den papiravisa flest les dagleg.

Lokal vekst

Lokale aviser veks med nesten 2 prosent. Tomas Bruvik, generalsekretær i Landslaget for Lokalaviser (LLA), er godt nøgd med tala.

– I ei vanskeleg tid er det gledeleg og imponerande at to tredelar av LLA-lokalavisene aukar opplaget, seier han i ei pressemelding.

– Det er avgjerande for landet å ha lokalaviser som tek samfunnsansvar og som bidreg med livsviktig informasjon til innbyggjarane. Det ser vi særleg i korona-tidene.

Nedgang for magasina

Totalopplaget for norske magasin var 1,4 millionar i 2019, ein nedgang på 4,8 prosent frå 2018.

– Det er urovekkjande at nedgangen for magasina held fram, sjølv om han er noko lågare enn han har vore dei siste åra, seier Øgrey i MBL.

Hjemmet er Noregs største magasin med eit opplag på 127.000. Se og Hørs tysdagsutgåve (95.000) og Familien følgjer nærast (71.000)

