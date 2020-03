DN: Regjeringa diskuterer kriselov med Stortinget

innenriks

Lova vil gi regjeringa større makt til å gjennomføre smitteverntiltak og kan bli behandla på Stortinget allereie torsdag, ifølgje avisa.

Mæland tok opp saka på eit telefonmøte med dei parlamentariske leiarane på Stortinget, stadfestar Ap-leiar Jonas Gahr Støre.

– Føresetnaden vår for å støtte ei slik lov er at partane i arbeidslivet blir konsulterte om dette. Vi snakkar om trepartssamarbeidet i festtalar. No er det krise. Og partane er budde til å ta store grep, men då må dei trekkjast med, seier han.

Regjeringa sende i fjor eit forslag til ei krisefullmaktslov på høyring. Denne vil gi regjeringa makt til å setje vanlege lover til side og lage særreglar for å handtere ekstraordinære kriser, men DN melder at avisa ikkje kjenner til om forslaget som no blir diskutert, liknar på dette.

