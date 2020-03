Apotek 1 om Antibac: – Blir meir eller mindre rive bort

innenriks

– For dei som har lab, er det ei moglegheit, men det er ikkje så vanleg lenger. Vi ser på moglegheitene, men per no er ikkje det noko vi har moglegheit til å gjere i stor skala, seier kommunikasjonssjef Kjersti Solberg Ofstad i Apotek 1 til NTB.

Ofstad seier at dei frå sentralt hald dagleg diskuterer og vurderer om dei vil be apoteka sine setje i gang med eiga framstilling

Ho fortel at dei jamleg får inn ulike desinfiserande middel, men at det er ein utfordrande situasjon.

– Vi får tak i litt her og der, og sender direkte til apotek. Der blir det meir eller mindre rive bort, men vi har tru på at vi skal få tak i meir, seier Ofstad.

«Nye» produsentar

Apotekkjeda jobbar for å bestille frå ulike produsentar.

– Dette er òg leverandørar som har starta opp produksjon no, seier ho.

Mellom anna starta den norske spritprodusenten Arcus før helga produksjon av desinfiserande middel. Dei produserer derimot berre i 25-literskanner til næring og ikkje til privatpersonar.

For apotekkjeda er altså ikkje Arcus aktuelle, men ifølgje Ofstad er det fleire andre som nyleg har starta produksjon av desinfiserande middel.

1-litersflasker

Også hos Vitus Apotek er det stor pågang på desinfiserande produkt. Dei ventar no på ein leveranse frå Antibac.

– Vi får berre inn 1-litersflasker, som blir sende ut til apoteka i dag eller i morgon, seier kommunikasjonsrådgivar Tonje Kinn til NTB.

– Så får heller kundane helle over på mindre flasker, foreslår ho.

(©NPK)