Analytikarar trur oljeprisen vil bli endå lågare

Koronaviruset og priskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland har ført til at oljeprisen er nesten halvert på under ein månad. Måndag kveld kosta eit fat nordsjøolje under 30 dollar.

– Det er umogleg å seie kor langt ned oljeprisen kan falle, men at han lett kan falle ned til 20-talet er ikkje utenkeleg, seier oljeanalytikar Oddvar Bjørgan i Carnegie til Finansavisen.

Oljeanalytikar Trond Omdal i Pensum Asset Management seier til same avis at oljeprisen kan halde seg på eit lågt 30-tal heilt inn i tredje kvartal, om ikkje prisen fell ytterlegare.

– Det viktigaste vi kommuniserer til kundane våre er at vi held fram med å sjå eit minkande press på prisane. Når vi er forbi koronaviruset, ser vi ein oljepris på 60 dollar fatet, seier oljeanalytikar Nadia Wiggen i Pareto Securities til Dagens Næringsliv.

– India har vore ein stor kjøpar av olje sidan prisane byrja å falle nyleg, men tar ikkje strengare tiltak som følgje av koronaviruset. Spørsmålet er kor mykje etterspørselen vil kollapse framover. Og neste steg igjen er USA, og kor mykje etterspørselen vil falle der og kor lenge, seier oljeanalytikaren.

Etterspørselen i Kina har teke seg opp. Wiggen har auga særleg retta mot den såkalla amerikanske køyresesongen som startar i slutten av mai, der etterspørselen etter bensin pleier å vere høg. Spørsmålet er om amerikanarane kjem til å vere i karantene i den perioden. I så fall vil etterspørselen bli borte, skriv Dagens Næringsliv.

