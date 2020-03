Usikre testar gjer at helsepersonell må bli i karantene

innenriks

Helsepersonell blir ikkje testa rutinemessig, berre dersom dei utviklar symptom på koronasjukdom, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI).

– Dei blir testa viss dei får symptom. Det er vanskeleg å påvise virus før symptom, og ein negativ test hos ein person utan symptom kan likevel bli til at sjukdom blir seinare utvikla. Derfor ventar ein med å teste, seier forskar Petter Elstrøm ved avdeling for smittevern og beredskap til NTB.

Helsepersonell som blir sett i karantene, må derfor som hovudregel sitje tida ut.

– I utgangspunktet gjeld karantene i fjorten dagar fordi sjukdom kan oppstå seinare sjølv om ein prøve er negativ. Hos personar som ikkje har symptom, kan ein ikkje stole på ein negativ prøve, for sjukdom kan utvikle seg seinare. Hos ein person med symptom kan vi stole på dagens testar, seier Elstrøm.

Samtidig må drifta av helsetenestene haldast oppe.

– Smitteverntiltak må ikkje gå ut over livet til personar og helse, så det kan vere nødvendig å gi dispensasjon frå karanteneregelen for enkelte som har viktige funksjonar. Dette må vurderast nøye i kvart enkelt tilfelle, seier Elstrøm.

Før helga fekk assisterande helsedirektør Geir Stene-Larsen dispensasjon. Seinare viste det seg at han hadde vorte smitta av koronaviruset i Spania. Det førte til at toppleiinga både i Helsedirektoratet, FHI, og dessutan fleire journalistar no er i karantene.

