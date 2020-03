Stor auke i sjåartal for NRK og TV 2

innenriks

Ifølgje Kampanje såg nordmenn heile 20 minutt meir på TV enn vanleg kvar dag førre veke. Nettstaden skriv at Dagsrevyen i helga hadde over ein million sjåarar, for første gong sidan 2016. Søndagsrevyen var mest sette fjernsynsprogram i helga med 1.046.000 sjåarar, medan Laurdagsrevyen vart sett av 1.030.000. Det mest sette underhaldningsprogrammet i helga var Nytt på nytt, som hadde 949.000 sjåarar fredag. Det er 168.000 meir enn vanleg.

Også TV 2 har fleire sjåarar enn vanleg. 21-nyheitene søndag vart sett av 538.000, noko som er 100.000 fleire enn veka før.

(©NPK)