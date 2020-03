Solberg: Planane for budsjettet for neste år er lagt vekk

innenriks

– Dei makroøkonomiske utsiktene har forandra seg betydeleg på kort tid. Konferansen blir òg brukt til å diskutere den noverande situasjonen, sa Solberg (H) under ein pressekonferanse måndag.

Ho varslar ein ekstra budsjettrunde for 2021 før sommaren.

Solberg sa vidare at den noverande krisa er større enn både oljekrisa og finanskrisa.

– Oljekrisa var krevjande for delar av landet og gav ringverknader fleire stader. Finanskrisa var krevjande særleg for bankane. Men ringverknaden i økonomien var mindre enn det vi kan sjå no, sa ho.

Koronakrisa kjem òg til å verke inn på budsjettet i 2021.

– Vi vil ha ei litt anna utvikling i 2021, mellom anna med noko høgare arbeidsløyse. Men vi har mange gode bedrifter i botn og mange sterke ryggrader som vi skal klare å komme gjennom denne krisa med.

Med på pressekonferansen var òg finansminister Jan Tore Sanner (H), næringsminister Iselin Nybø (V) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Alle fire understreka òg at regjeringa er villig til å gjere alt som er nødvendig for å sikre norsk økonomi og arbeidsplassar.

(©NPK)