Semje om krisepakke for næringslivet

Partileiarane møttest til ein ny runde med forhandlingar måndag morgon klokka 8.15. Like før klokka 9 vart det klart at opposisjonspartia var samde om krisepakken. Det blir pressetreff om pakken klokka 9.15.

– Det kjem til å gjere kvardagen litt mindre vanskeleg, seier Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum til TV 2.

Opposisjonen på Stortinget har vore opptekne av å betre situasjonen for dei som blir permitterte, slik at dei slepp ein brå reduksjon i inntekta. Også sjukepengar og omsorgspengar har vore ein del av diskusjonen, og dessutan situasjonen for sjølvstendig næringsdrivande.

Etter at krisepakkeforslaga frå regjeringa vart presenterte fredag, meinte ein samla opposisjon at regjeringa ikkje gjer nok for å verne om sjølvstendig næringsdrivande og andre som ikkje blir omfatta av permisjonsreglane.

