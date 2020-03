innenriks

Ekstrafly går frå Oslo til Alicante og frå Arlanda til Malaga med retur til same stad, opplyser selskapet i ei pressemelding.

SAS planlegg òg ekstra avgangar tur-retur Oslo-Alicante, Oslo-Las Palmas og Arlanda-Malaga avhengig av respons og behov.

Det er ein ekstraordinær situasjon for mange reisande, og SAS gjer det vi kan under rådande forhold for å hjelpe nordmenn i utlandet. Ein av hovudoppgåvene våre no er å få reisande tilbake til Noreg, skriv SAS i meldinga.

