Regjeringa har laga liste over jobbar som er viktigast under koronakrisa

Det er identifisert 14 ulike funksjonar eller område som er heilt vesentleg for å få samfunnet til å gå rundt.

– Vi må alle bidra for å hindre smittespreiing. Samtidig må vi sikre at dei samfunnskritiske funksjonane blir tekne vare på. Lista angir kven som bør få tilbod om barnehage- og skuleplass, og skal òg leggjast til grunn som eit utgangspunkt for å vurdere unntak frå karanteneplikta, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

I tillegg til sentrale samfunnsaktørar som regjeringsmedlemmer, leiarar innan beredskap og kriseleiing og tilsette i helsevesenet, er det lista opp ei rekke område som er nødvendig for å halde drifta i gang. Til dømes sjåførar, lagerarbeidarar og journalistar i massemedium.

Mæland seier dette er første versjon av lista. Ho kan bli utvida eller innskrenka.

– Lista er heller ikkje perfekt, men ho er så god som vi klarer å lage ho no. Vi vil fortløpande vurdere endringar som kan gjere ho betre.

