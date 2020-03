Politiet i Nordland uroa over at folk bryt karantenen

innenriks

– Vi er uroa over at nokon tek for lett på dette. Politiet får stadig inn meldingar frå publikum om folk som bryt karantenereglane, seier politimeister Heidi Kløkstad i Nordland politidistrikt.

Politiet ønskjer ikkje å måtte bruke ressursar på dette, understrekar ho.

– Det burde vere unødvendig å fortelje det, langt mindre å måtte følgje det opp.

Kløkstad ber òg foreldre om å forklare for ungdommane sine at festar og samkomer må utsetjast.

– Det er liten vits i å stengje skulane viss dei same folka møtest i andre lokale.

