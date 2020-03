Pandemiforskar meiner låginntektsgrupper blir ramma hardast av virusutbrotet

innenriks

– Dei førebelse funna våre tyder på at jo lågare inntekt og utdanning du har, jo høgre risiko har du for alvorleg sjukdom og død i situasjonar med pandemiar, seier pandemiforskar Svenn-Erik Mamelund til avisa.

Ein av grunnane er at denne gruppa ikkje i like stor grad kjenner til eller veit korleis dei skal følgje råda frå helsestyresmaktene. Ein annan grunn er at mange lågtlønte har yrke der dei møter mange menneske og er i situasjonar som er smittefarlege, ifølgje Mamelund.

– Ein bussjåfør eller ein reinhaldsbetjent på eit hotell kan ikkje seie at «i dag køyrer eg buss heime eller vaskar heime i staden for», seier forskaren.

