No ryk handlingsregelen

innenriks

Statsminister Erna Solberg (H) samla måndag regjeringa til konferanse om statsbudsjettet for neste år. Samtidig har drastiske tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset lamma norsk økonomi.

Økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo meiner situasjonen gjer det veldig krevjande å planleggje 2021-budsjettet.

– Koronarelaterte tiltak vil innebere svært høge utgifter i 2020. Konsekvensane i 2021 er det vanskeleg å anslå no, det kjem an på kor lenge epidemien varer, seier han til NTB.

– Men viss han varer eitt år, slik Folkehelseinstituttet seier han kan gjere, blir det store kostnader neste år òg. Det tyder at staten kjem til å bruke mykje meir enn handlingsregelen tilseier i år, og truleg òg neste år. Det vil truleg innebere at det blir stramt på andre område, der det ikkje er auka utgifter knytte til korona-epidemien, seier Holden.

Handlingsregelen avgrensar den årlege bruken av oljepengar til 3 prosent av verdien av Oljefondet.

– Uvesentleg

Verken stortingspolitikarane eller regjeringa hadde måndag noko anslag på kostnadene for krisepakken. Allereie før pakken vart vesentleg jekka opp i Stortinget, var kostnadene anslått til 6,5 milliardar kroner. Søndag kom dessutan regjeringa med to garanti- og låneordningar for totalt 100 milliardar kroner for norske bedrifter.

Men sjefanalytikar Erik Bruce i Nordea Markets meiner styresmaktene gjer klokt i å leggje handlingsregelen til side i dagens situasjon. Formålet med den kraftige offentlege pengebruken er å unngå eit større tilbakeslag enn nødvendig når krisa er over, påpeikar han.

Bruce meiner staten gjer heilt rett i å gjere alt han kan for å unngå ein negativ spiral av at bedrifter går konkurs, arbeidsplassar forsvinn, arbeidsløysa aukar og skatteinntektene sviktar på sikt.

– Kor mykje pengar staten bruker no til dømes eit halvt år framover, er i det store perspektivet uvesentleg. Det er mykje betre at staten, som har råd til å dekkje det mellombelse inntektsbortfallet, gjer det og reverserer tiltaka når dette er over, seier han til NTB.

Tre fasar

Måndag vart politikarane samde om at staten skal ta ein stor del av rekninga for både permisjonar, sjukepengar og omsorgspengar, medan bedrifter får utsett frist for å betale skattar og avgifter.

Men regjeringa har allereie varsla ein fase to med tiltak meir retta mot spesifikke bransjar. Reiseliv, luftfart, hotell- og restaurantbransjen, varehandelen og andre tenesteytande næringar opplever no at dei blir ståande praktisk talt utan omsetnad.

Samtidig har regjeringa lenger fram varsla ein tredje fase med tiltak som vil handle om å stimulere til auka aktivitet i økonomien.

Regjeringa har korta ned budsjettkonferansen i Hurdal med éin dag, slik at han berre vil hale på måndag og tysdag.

Dei nye retningslinjene frå helsestyresmaktene i samband med utbrotet av koronavirus i Noreg gjer at konferansehotellet er stengt for media. Det er òg innført særskilde smitteverntiltak på konferansen.

Solberg møter seinare måndag media saman med finansminister Jan Tore Sanner (H), næringsminister Iselin Nybø (V) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

