Møte om krisepakka held fram måndag morgon

innenriks

– Alle partia er samde om vesentlege forbetringar, men vi tar ein ekstra runde for å lande ei samla pakke, seier Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum til NTB måndag morgon.

Opposisjonspolitikarane diskuterte krisepakka til 2-3-tida natt til måndag. Partia har prøvd å finne ei løysing for sjølvstendig næringsdrivande og permisjonsordningar.

– Vi har diskutert kor fort permitterte arbeidstakarane skal gå ned frå full lønn. Dette blir ein brå overgang for folk. Vi prøver å gjere ting litt mindre hardt, seier Vedum.

Partia møtest igjen til ein ny runde klokka 8.15 måndag. Dei har då halvannan time på å lande krisepakka, som skal behandlast i Stortinget måndag.

Regjeringa har allereie sett av 100 milliardar kroner i låne- og garantiordningar slik at bankane kan finansiere bedrifter som får problem.

100 milliardar

Ifølgje Dagbladet har regjeringa og opposisjonen på Stortinget vorte samde om at sjølvstendig næringsdrivande skal omfattast av krisepakka til regjeringa.

Etter at krisepakkeforslaget vart presentert fredag, meinte ein samla opposisjon at regjeringa ikkje gjorde nok for å verne om sjølvstendig næringsdrivande og andre som ikkje blir omfatta av permisjonsreglane.

Søndag kveld skreiv Dagbladet at det er brei semje om å hjelpe alle frilansarane i landet og sjølvstendig næringsdrivande. Kva eksakt partia har vorte samde om, er førebels ikkje kjente.

Fleirtal for permisjonsreglar

Frå før av er det klart at stortingsfleirtalet vil sikre at alle permitterte får full lønn i dei første 15 dagane, noko regjeringspartia ifølgje rapportane vil slutte seg til.

Ifølgje Dagbladet har opposisjonen på Stortinget vore samde seg imellom om ein krisepakke sidan søndag formiddag, men Høgre førebels ikkje har sagt ja.

