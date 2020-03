Mæland vil tilsetje 300 til 400 ekstra politifolk

innenriks

Det er nødvendig fordi mange er sjuke eller sit i karantene, samtidig som samfunnet er avhengig av at det blir gjort ein ekstra innsats, gjorde ho greie for for på ein digital pressekonferanse måndag ettermiddag.

– Vi er no i ein situasjon som stiller samfunnet på ekstraordinære prøvar. Det gjeld òg politiet. Fleire tilsette i politiet er no i karantene, samtidig som etaten må handtere svært viktige oppgåver, seier Mæland.

Ho gav derfor politidirektøren beskjed om å starte arbeidet med å tilsetje ferdigutdanna politifolk. Dei vil bli tilsette i ein periode på seks månader, med moglegheit til å utvide dette til tolv månader ved behov. Det vil òg kunne bli tilsett fleire dersom denne runden ikkje er nok.