Mæland ber kommunane ikkje vere for strenge med grensekryssing

Dei siste dagane har mange kommunar sett i verk ekstra tiltak for å kjempe mot smittespreiing av koronaviruset. Nokre har teke til orde for å stenge innreise for ulike grupper.

Mæland understrekar at det er veldig bra at kommunane tar ansvar.

– Samtidig er det viktig at dei tar høgde for at folk må gå over kommunegrensa for å få gjort jobben sin, sa ho, og viste til personar med samfunnskritiske oppgåver innan kraftforsyning, maritim sektor eller norsk sokkel.

– Det er viktig at tiltaket til kommunane som restriksjonar på innreise, ikkje bidreg til å forhindre dette, sa Mæland på ein digital pressekonferanse måndag.

