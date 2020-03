Listhaug: – Dette vil koste masse pengar

innenriks

Den totale kostnaden av tiltaka som vart lagde fram på Stortinget måndag morgon, er førebels ikkje kjend.

– Det kjem til å koste masse, masse pengar. Men dette er heilt nødvendig no, fordi vi er i ein heilt ekstraordinær situasjon, seier Listhaug til NTB.

– Vi kjem til å bruke endå mykje meir pengar framover, for det vil kome nye tiltak, seier Frp-nestleiaren.

Søndag vart det kjent at regjeringa set av 100 milliardar kroner i to ekstraordinære låne- og garantiordningar for næringslivet.

Listhaug seier at samarbeidet med dei andre opposisjonspartia har vore svært godt i denne prosessen gjennom helga.

– Det utkrystalliserte seg tidleg kva vi var samde om. Etter kvart kom regjeringspartia på banen, seier ho.

Ifølgje Listhaug har opposisjonspartia så å seie fått gjennom alt dei var samde om då dei starta forhandlingane med regjeringa søndag.

(©NPK)