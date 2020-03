innenriks

– ​Det er bra at stortingsfleirtalet har gjort den sosiale profilen mykje betre enn det som låg i opplegget frå regjeringa. LO har på vegner av norske arbeidstakarar vore heilt klare på at fellesskapen må stille opp, slik at ikkje vanlege lønnsmottakarar blir ramma for hardt, seier LO-leiar Hans Christian Gabrielsen.

Men han ventar framleis på fleire tiltak for sjølvstendig næringsdrivande, frilansarar, kultursektoren og andre område.

