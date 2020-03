Koronaviruset fører til rekordhøgt tal på forsikringssaker

innenriks

Gjensidige åleine har registrert 8 000 forsikringssaker som følgje av koronaviruset, skriv selskapet i ei pressemelding.

– Vi ventar ein stor auke no som vi har valt å òg erstatte påskunda heimreise, og dessutan at avbestillingar for alle utanlandsreiser blir dekte, seier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

Rysstad seier i pressemeldinga at Gjensidige slit med å hjelpe alle kundar så fort som dei ønskjer, og oppmodar alle som ikkje har akutt behov for medisinsk hjelp, om å melde skaden på nett framfor å ringje selskapet.

(©NPK)