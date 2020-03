Kapur: – Umogleg å føresjå sluttrekninga

innenriks

– Det å kome med eit fasitsvar på det talet akkurat no, er umogleg. Vi veit ikkje kor mange som blir ramma av dette koronautbrotet, seier Kapur til NTB.

Han påpeikar at det er vanskeleg å anslå kor mange som kjem til å bli sjukmelde, kor mange som kjem til å bli permitterte, kor mange som kjem til å måtte vere heime med barna sine, og kor lenge dei må vere heime.

– Men dette kjem til å koste pengar, seier Kapur.

Han legg til at målet er å halde fram med å bli samde på tvers av det politiske spekteret om krisetiltaka som blir rulla ut i dagane og vekene som kjem.

– Her handlar det ikkje om partipolitikk. Her handlar det om at det var viktig for alle partia å stå saman om dette, seier Kapur.

Han trur folket ventar dette av politikarane i ei slik krise.

– Det siste vi treng, er at politikarane i landet ikkje finn saman.

