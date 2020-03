Frp er uroa over eldreomsorga under koronautbrotet

innenriks

Dagaktivitetstilbod for heimebuande personar med demens og dagsenter er no stengde mange stader. Mange eldre bur i dag heime utan å få omsorgstenester frå det offentlege og klarer seg ikkje utan innsatsen frå pårørande i kvardagen.

– Pårørande utgjer nesten like mange årsverk som i dei kommunale omsorgstenestene. Skulle eit fleirtal av desse pårørande hamne i karantene eller bli smitta, kan det skape eit enormt press på eldreomsorga. Denne utfordringa må helseminister Bent Høie svare for. Kva skal dei pårørande gjere når dei sjølv er i karantene, og kvar skal dei vende seg? spør Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen.

Bruun-Gundersen viser til at mange pårørande allereie har barn som ikkje kan dra på skule og i barnehage, og at dei kan ha avgrensa moglegheit for å ta vare på sine eldre på grunn av smittefare.

Ho meiner mellom anna at den private helseomsorga òg kan bidra i større grad for å løyse utfordringane eldreomsorga no står overfor.

(©NPK)