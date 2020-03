Forbrukarrådet: Ikkje planlegg ferie no

innenriks

Forbrukarrådet opplever auka pågang frå personar som lurer på kva slags rettar dei har ved reise i samband med det nye tiltaket til regjeringa mot koronaviruset, skriv NRK.

Fleire flyselskap er no meir fleksible i møtet med kundar grunna situasjonen rundt koronaviruset.

– Ein del flyselskap har opna for avgiftsfrie ombookingar no, slik at du kan utsetje reisene til eit seinare tidspunkt. Sjekk kva slags informasjon du får på nettsida til flyselskapet, oppmodar jurist Caroline Skarderud i Forbrukarrådet.

Forsikringsselskapet Tryg er blant mange som følgjer reiseråda til Utanriksdepartementet og dekkjer avbestilling av alle utanlandsreiser med reise til og med 14. april.

