Diesellekkasje i Froland

Lekkasjen vart varsla like før klokka 19 måndag kveld. Ifølgje politiet gjekk det hol på ein dieseltank på tusen liter. Omtrent 500 liter skal ha runne ut.

Brannvesenet har rekvirert sugebil som vil suge opp diesel som har enda i bekken. Bork vil bli lagt ut som skadeavgrensande tiltak.

Vaktleiar Atle Ramstad i 110 Agder opplyser overfor NTB at lekkasjen har skjedd ikkje langt unna Nidelva, men at Kystverket ser det som lite sannsynleg at dieselen vil ende i elva.

Politiet kjem ikkje til å opprette sak om lekkasjen.

