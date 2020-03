Color Line permitterer 2.000 tilsette

innenriks

Dette er Noregs største ferjereiarlag for utanlandske ferjer. Tilsette er urolege og frustrerte, fortel hovudtillitsvalt Erina Bryn Kjær til Fri Fagbevegelse.

– Dei fleste går rett frå skipet og heim i karantene i fjorten dagar. Mange er bekymra for eigen økonomi, seier ho.

Dei tilsette risikerer å gå ned nesten 50 prosent i inntekt når dei går over på dagpengar på grunn av spesielle ordningar for feriepengar for tilsette til sjøs.

Innstillingane gjeld persontrafikk, men Color Line vil halde oppe cargo-seglas ved at frakteskipet Color Carrier vil gå mellom Oslo og Kiel som normalt. SuperSpeed2, som til vanleg går mellom Larvik og Hirtshals vil òg gå, men berre som godstrafikk.

