Barna spurde statsministeren om handvask, bursdagsfeiring og sommarferie

Pressekonferansen vart måndag halden i samarbeid med NRK Super og Aftenposten Junior.

Statsminister Erna Solberg stilte opp på Statsministerens kontor for å svare på spørsmål frå barn om koronaviruset. Med seg hadde ho barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Pressekonferansen var ikkje open for vaksen-journalistar, men vart send direkte på nettsidene til regjeringa.

Dei tre svara på spørsmål frå barn i heile landet, som lurte på alt frå kor lenge skulane held stengt, til om ein kan feire bursdag saman med to venner.

Ta vare på kvarandre

Eit viktig tema var kva barna kan gjere for å hjelpe til. Både Ropstad og statsministeren oppmoda alle om å ta ekstra godt vare på kvarandre.

– Mange kan føle seg einsame når dei må vere heime. Dei som kjenner seg litt einsame til vanleg, kan kjenne seg ekstra einsame no. Då kan ein ta kontakt på telefonen eller på nett. Ein kan gjere noko artig saman, sjølv om ein ikkje er saman, sa Solberg.

På spørsmål om ein kunne feire bursdag saman med to venner, svara Ropstad at det absolutt var mogleg, men at det òg kunne vere lurt å vente.

– Det går nok fint, men det er viktig å vere varsam. Det kan òg vere lurt å utsetje sjølve feiringa til ei tid der fleire kan møtast, så kan ein ha ei stor bursdagsfeiring likevel.

Handvask

Guri Melby bidrog med tips til korleis ein kan hugse å vaske hendene ofte nok.

– Det viktigaste er å lage reglar. Alltid vaske hendene når ein skal ut, eller kjem inn att. Før ein et, og før ein møter andre. Handhygiene er faktisk det aller viktigaste akkurat no.

Solberg vart spurd om ho vart flau då ho gløymde å følgje sitt eige råd om handhelsing på ein tidlegare pressekonferanse.

– Ja, det vart eg, og det trur eg alle såg. Det var bra Bent Høie stod der og stoppa meg.

Sommarferie

Også frykta for at sommarferien kan bli avlyst, dukka opp i spørsmålsrunden.

– Der må vi rett og slett vente og sjå. Eg håpar det ikkje blir så lenge, men kan ikkje love noko, svara Melby.

– Sommarferien kan bli annleis enn planlagt, så det må ein vere førebudde på. Heldigvis er det veldig fint i Noreg om sommaren, også!

(©NPK)