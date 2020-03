Bama og Gartnerhallen ber styresmaktene leggje til rette for innhausting utan utanlandske arbeidarar

innenriks

– Førebuingar til sesongen er i gang fleire stader, og innhaustinga av tomatar og agurk i drivhus har no starta opp. Behovet for sesongarbeidskraft vil auke veke for veke etter kvart som aktiviteten i grøntnæringa stig framover. Situasjonen kan skape eit prekært behov for arbeidskraft, seier administrerande direktør Elisabeth Morthen i Gartnerhallen, som organiserer over 1.000 norske frukt- og grøntprodusentar, i ei pressemelding.

Gartnerhallen ber no regjeringa om å leggje til rette for at ledige studentar og permitterte kan nyttast i norsk matproduksjon i vår.

Gartnerhallen og grossisten Bama forsikrar samtidig om at dei i dag har god tilgang på frukt, grønsaker, bær og poteter i Noreg.

(©NPK)