innenriks

Dette gjeld med tilbakeverkande kraft til torsdag 12. mars, skriv Politiforum.

550 personar er dermed i karantene fram til torsdag 26. mars. Bakgrunnen er at seks instruktørar ved leiropphaldet for tredjeårsstudenter i Stavern og sju instruktørar ved Politihøgskolen i Kongsvinger melde om at dei hadde symptom på koronaviruset. Gjennom ulike omstende har desse vore i kontakt med ei rekke andre studentar og instruktørar.

(©NPK)