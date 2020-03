Akademikerne: – Ein veldig god start

innenriks

Organisasjonen er særleg glad for at Stortinget har landa på ein krisepakke som tek vare på sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar når dei er heime med barn, i karantene eller når arbeid fell bort. Dei vil få 80 prosent av inntekta dei gjennomsnittleg har hatt dei siste tre åra.

– Dette er ei gruppe som no blir hardt ramma. Dette tiltaket sikrar ein meir føreseieleg kvardag ved sjukdom, og for dei mange som no har mista oppdrag over natta, eller har fått yrkesforbod, seier leiar Kari Sollien i Akademikerne.

Men mykje er likevel framleis uklart i tida framover, seier ho.

– Dette er ein veldig god start. Vi må følgje nøye med på korleis tiltaka treffer. Dette må òg i fortsetjinga skje i tett dialog mellom styresmaktene og paraplyane i arbeidslivet, seier Sollien.

