1.169 stadfesta koronasmitta i Noreg

innenriks

96 nye tilfelle vart rapporterte fram til midnatt natt til måndag.

Totalt er elleve pasientar stadfesta med koronavirus innlagde på intensivavdelingar, ifølgje FHI.

Totalt var 18.062 rapporterte testa for koronavirus måndag klokka 8.30.

Flest smitta i Austerrike

Rapporten på måndag viser at gjennomsnittsalderen for tilfella er 46 år. 37,9 prosent av dei smitta er kvinner, medan 62,1 prosent er menn.

359 av dei 1.169 smitta har vorte smitta i Noreg. 752 har vorte smitta utanlands, der dei fleste er frå Austerrike (513) og Italia (148). For 58 er smittestad under avklaring.

Viken er det fylket som er hardast ramma av viruset, og her er det 314 smitta. Like bak ligg Oslo med 292 smitta. Litt lenger bak ligg Rogaland og Vestland med høvesvis 131 og 127 smitta.

Nordland er fylket som har færrast smitta. Her er det elleve stadfesta smitta av koronaviruset.

Aldersgruppa som har flest smittetilfelle, er dei mellom 50 og 59 år – talet her er 332 smitta. Ti av tilfella er barn under ni år, medan 20 av tilfella er eldre over 80 år.

Tre koronadødsfall

Det er stadfesta tre dødsfall i Noreg som følgje av viruset, to på Oslo universitetssjukehus og eitt på Ellingsrudhjemmet i Oslo. Alle dei tre døde var eldre.

Det første dødsfallet vart kjent torsdag kveld førre veke, då statsminister Erna Solberg (H) opplyste dette på Dagsrevyen. Det andre dødsfallet kom natt til laurdag og vart kjent laurdag ettermiddag.

Det tredje dødsfallet dreier seg om ein bebuar på Ellingsrudhjemmet i Oslo. Vedkomande døydde tidlegare denne veka, men Oslo kommune fekk seinare stadfesta at personen var smitta av koronaviruset.

(©NPK)