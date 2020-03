Mæland: Alle utlendingar utan opphaldsløyve blir bortviste

innenriks

Ei ny forskrift trer i kraft måndag klokka 08.00, opplyste justisminister Monica Mæland (H) på ein pressekonferanse søndag.

– Alle som ikkje har ein god grunn til å reise til Noreg, vil bli viste bort, sa justisministeren.

Rammer turistar

Forskrifta vil i første rekke truleg ramme turistar i Noreg. EØS-borgarar, som rumenske tiggarar og utlendingar med opphaldsløyve i Noreg, vil ikkje omfattast av den nye regelen. Det vil heller ikkje utlendingar som søkar asyl i Noreg, eller personar som har eit særskilt omsorgsansvar for personar i Noreg eller av andre sterke velferdsomsyn bør få bli.

UDI og utanriksstasjonane skal frå no av ikkje skriveut visum anna enn i heilt særskilde tilfelle.

Ifølgje Mæland vil all frakt av varer gå som normalt.

– Flyplassar og grenseovergangar blir haldne opne for denne trafikken, seier ho.

– Vi vil òg halde oppe flygingar slik at folk skal kunne koma seg trygt heim, seier ho.

Forstår hyttefolket

Frå no av er det Justis- og beredskapsdepartementet som har det overordna ansvaret for handteringa av koronakrisa.

Mæland seier at ho forstår at folk syns det er vanskeleg å skjønne at dei ikkje lenger kan dra på hytta.

– Difor seier eg det no veldig tydeleg: Sjølv om du er frisk, kan du vere smittebærer. Hyttekommunane våre har ikkje kapasitet til å handtere mange sjuke, seier ho.

Statsminister Erna Solberg (H) oppmoda laurdag folk til å reise heim frå hyttene sine. Ho åtvara samtidig om at Sivilforsvaret kunne bli kalla inn for å oppsøkje folk og be dei om å reise heim.

