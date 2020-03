FHI: 1.077 personar smitta av koronaviruset

innenriks

FHIs dagsrapport omfattar alle nye tilfelle meldt fram til midnatt dagen før.

Rapporten på søndag viser mellom anna at gjennomsnittsalderen for tilfella er rett i underkant av 46 år (45,9). Litt under to tredelar av dei smitta er menn.

287 av dei 1.077 smitta har vorte smitta i Noreg. 710 har vorte smitta utanlands, der flesteparten er frå Austerrike (491) og Italia (144), viser tala frå FHI.

Det er flest koronasmittede i Oslo kommune (281), med Viken like bak (278).

Det fylka med færrast tilfelle er Nordland, som førebels berre har åtte tilfelle. Der er det ingen nye stadfesta tilfelle det siste døgnet.

Det er til no stadfesta tre dødsfall i Noreg som følgje av viruset.