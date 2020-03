All godstrafikk til Noreg kan gå som normalt

innenriks

Frå måndag klokka 08.00 får personar som ikkje har tilstrekkeleg tilknyting til Noreg, ikkje lenger koma inn i landet, noko som inneber utstrekt kontroll langs grensene. Likevel presiserer regjeringa at godstrafikken kan halde fram som før.

– Noreg er avhengig av gode forsyningslinjer for å sikre både befolkning og verksemder nødvendige varer. Luftfarten, maritim trafikk, landeveg og tog er alle viktige delar av forsyningslinjene inn og ut av Noreg, skriv regjeringa i ei pressemelding søndag.

Avinor har opplyst at innanriksflygingane vil gå som normalt. Samtidig vil alle nordmenn som er utanlands, få lov til å returnere. Det same gjeld for EØS-borgarar som bur eller jobbar i Noreg.

Bakgrunnen for vedtaka er å hindre spreiinga av koronaviruset.

(©NPK)