UD frårår reiser til alle land – ber reisande nordmenn koma heim

innenriks

– Vi har teke denne avgjerda basert på at situasjonen endrar seg frå time til time. Stadig fleire land stenger grensene og innfører karantenetiltak, medan det stadig blir kansellert fleire flyavgangar, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide til NTB.

UD oppmodar òg alle norske borgarar som er på reise i utlandet, til å vurdere å reise heim tilbake til Noreg så fort som mogleg.

– Restriksjonane frå andre land skjer så raskt at det er svært viktig å koma med denne frarådinga no, seier Søreide, som legg til at ei slik fraråding er den sterkaste oppfordringa UD kan gi og at eit totalt forbod dermed ikkje er aktuelt.

– Vi har svært avgrensa moglegheit til å hjelpe nordmenn som blir sette i karantene i utlandet, seier ho.

TUI stansar alle reiser

På bakgrunn av UDs reiseråd har no reiseselskapet TUI stansa all trafikk frå Noreg. Dei seier at alle dei norske kundane deira på reise vil få koma heim som planlagt, dersom ikkje anna er kommunisert.

– Dersom du har ei reise med oss dei neste fire vekene, vil vi prøve å finne gode reisealternativ til deg. Du vil få tilbod om endring eller avbestilling, skriv TUI i ei melding til kundane sine.

Tyrkia har stansa alle flygingane sine til Noreg, og frå før har det ungarske lågprisselskapet Wizz Air gjort det same.

– Nordmenn på reise i utlandet må i samråd med flyselskap og reisearrangør finne ei løysing for å komme seg heim dersom flyavgangen heim er kansellert, påpeikar utanriksministeren.

Ho understrekar samtidig at nordmenn som bur fast i utlandet, bør bli verande der dei er.

Stengde grenser

Fleire land, mellom dei Danmark, har stengt grensene sine som eit tiltak for å hindre ytterlegare smitte av koronaviruset. Laurdag stengde Russland grensa til Noreg, ifølgje NRK.

Fleire har teke til orde for at Noreg òg bør stenge grensene, mellom dei byrådsleiar i Oslo, Raymond Johansen (Ap).

– Det er ei vurdering som justisstyresmaktene og regjeringa må gjere. Vi er no oppteke av å gi norske reisande ei så god rettleiing som mogleg og forhindre at dei reiser ut i denne uoversiktlege situasjonen, seier utanriksministeren.

Kan bli utvida

UDs fraråding gjeld i første omgang til og med tysdag 14. april.

– Dette rådet gjeld til over påske, men det kan bli aktuelt å forlenge det dersom situasjonen framleis er like usikker og dersom det blir innført ytterlegare restriksjonar, seier Søreide.

Laurdag vart det klart at Russland stenger grensa til Noreg og Polen for utanlandske statsborgarar for å unngå spreiing av koronaviruset.

I ei kunngjering frå statsminister Mikhail Misjustin heiter det at stengninga av landegrensene gjeld frå midnatt natt til søndag og omfattar alle utlendingar anten dei reiser av private eller profesjonelle grunnar, eller for studiar eller turisme.