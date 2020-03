Tilsett i Helsedirektoratet koronamsmitta – toppleiinga i karantene

innenriks

Det opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i ei pressemelding laurdag.

– Medarbeidaren har vore i nærleiken av fleire i leiinga, som etter retningslinjene no er sette i karantene. Smittesporing blir gjennomført, slik at andre som også har vore i nærleiken av vedkommande blir sett i karantene, heiter det.

Det betyr at helsedirektør Bjørn Guldvog leier direktoratet frå karantene heime. Det same gjeld resten av toppleiinga..

Dette råkar også Folkehelseinstituttet og deler av leiinga. Direktør Camilla Stoltenberg leier òg instituttet frå karantene.

Den smitta medarbeidaren har òg delteke i møte i Helse- og omsorgsdepartementet, noko som gjer at departementet no har ein gjennomgang for å kartlegge nærkontaktar.

Alle dei berørte er utan symptom og i arbeid, ifølgje departementet.

