Sel kommune refsar regjeringa – meiner tiltaka kom for seint

innenriks

– Tidlegare og nødvendige avklaringar frå regjeringa ville ha gjort situasjonen mindre utfordrande. Det var på tide at dei tiltaka kom torsdag, seier kommunedirektør Ola Helstad til VG.

Over 20 personar i kommunen har fått påvist koronaviruset, og om lag 1.000 av dei 5.700 innbyggarane er no i karantene.

Kommunedirektøren peikar på at manglande tiltak frå nasjonalt hald har ført til at mange kommunar har handtert situasjonen på ulikt vis, og at dette har vore krevjande.

– Det er svært mange kommunar som har interkommunalt samarbeid. Når praksisen utvikla seg i ulik retning for kommunane som samarbeider, og dei handlar på ulik måte, så blir det ein spreidd uorden i Kommune-Noreg, seier han.

Helseminister Bent Høie (H) seier han forstår at situasjonen har vore krevjande for kommunane, men understrekar samtidig kor viktig det er at kommunane sjølve har hatt frie tøyler til å bestemme sine eigne tiltak.

– Når vi er igjennom dette, skal vi sjølvsagt evaluere alt, og eg er sikker på at vi òg denne gongen vil ha lært noko som kan gjere oss endå betre førebudde i framtida, seier Høie.

