Frp, Sp, SV og Raudt krev betre tiltak for sjølvstendig næringsdrivande

innenriks

Fredag la regjeringa fram forslag om mellom anna at permisjonsreglane blir endra slik at arbeidsgjSvarar berre har lønnsplikt i to dagar etter permisjon. Tidlegare var det 15 dagar.

Sidan permisjonslønnslova berre gjeld for arbeidstakarar, meiner Framstegspartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Raudt at regjeringa gjer lite for sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar.

– For å sikre folkehelsa har staten i praksis innført mellombels næringsforbod for ein del yrke, og det rammar sjølvstendig næringsdrivande hardt. Måndag vil Senterpartiet derfor foreslå at enkeltmannsføretak blir kompensert med beløp som tar utgangspunkt i 62 prosent av seks gonger grunnbeløpet i folketrygda fordelt på perioden med yrkesforbod, seier Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum.

Bakgrunnen for krisepakken til regjeringa er dei økonomiske verknadene av den pågåande virusepidemien.

SV og Raudt foreslår dagpengar

Også Frp og SV har varsla tiltak for å hjelpe dei som ikkje blir omfatta av permisjonsreglane. Det er venta at Arbeidarpartiet vil ta til orde for det same.

Overfor NTB opplyser SV at dei i helgas forhandlingar med opposisjonen skal legge fram forslag om krav på dagpengar og omsorgspengar også for sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar.

Raudt meiner til liks med SV at fleire må få krav på dagpengar.

– Inntektene til sjølvstendig næringsdrivande, frilansarar og andre med laus tilknyting til arbeidsplassen må sikrast, men desse blir så langt svikta av regjeringa. Tilkallingsvikarer og andre som fell utanfor eksisterande ordningar, må òg gjevast dagpengar. Elles risikerer vi at mange blir ståande utan forventa oppdrag og inntekt eller går på jobb sjølv om dei er sjuke, seier partileiar Bjørnar Moxnes til NTB.

Frp truar med overkjøring av regjeringa

Fredag trua Frp med å danne fleirtal med andre parti i opposisjonen for å få stramma opp dei nye krisetiltaka for norsk økonomi.

– Eg merkar meg jo at det er fleire av partia i opposisjon som delar iallfall nokre av dei bekymringane Framstegspartiet har. Og er ikkje regjeringa villig til å røre seg, så kan det hende Stortinget går for dei, sa partileiar Siv Jensen til NTB fredag.

Skal lytte til innspel

Måndag skal regjeringsforslaget til krisepakke bli behandla av Stortinget for første gong. Andregangsbehandling blir torsdag.

– Regjeringspartia på Stortinget vil lytte til dei innspela til ytterlegare tiltak som kjem, og vi vil samtale med partia på Stortinget med mål om brei semje, seier leiar Mudassar Kapur (H) i Stortingets finanskomité.

Kapur opplyser at komiteen jobbar tett gjennom helga slik at vedtak kan fattast i Stortinget allereie måndag. Samtidig understrekar han at det er viktig at politikarane blir samde om nødvendige tiltak.

– Dette er ikkje tida for rein partipolitikk. Til det er situasjonen for alvorleg. Det norske folket forventar at partia prøver å stå samla, avsluttar Høgre-politikaren.

