Virke vil at staten skal ta kostnaden ved permisjon og sjukdom

innenriks

– Vi fryktar eit ras av konkursar i elles sunne selskap, og at folk ikkje har ein jobb å gå til om ikkje regjeringa i dag kjem med gode og treffsikre tiltak, skriv leiar Astrid Bergmål i Virke Reiseliv i ein e-post til NTB.

Ho trekkjer fram tre forslag til tiltak dei håper regjeringa vil leggje fram.

Virke ønskjer kompensasjonsordningar for kundar som får avlyst reiser. Dei meiner òg at selskap bør få utsett frist for skatte- og avgiftsbetalingar.

Dessutan vil dei at staten skal ta kostnadene ved permisjon og sjukdom. NTB har fått opplyst at perioden arbeidsgivar må betale for permisjon, blir kutta frå 15 til 2 dagar.

Statsminister Erna Solberg (H) legg fram tiltaka saman med fleire andre statsrådar klokka 12.30 fredag.

