Turistar frå Thailand sende heim frå Lofoten

innenriks

Turistfølgjet kom så langt som til Leknes i Lofoten, før dei vart plasserte i bussar og sendt til flyplassen i Bodø og retur til Gardermoen, skriv NRK.

– Sidan dei ikkje viste nokre teikn til sjukdom, har Avinor koronautvalet sitt bestemt at dei reisande frå Thailand blir sende i retur så fort som mogleg i samråd med FHIs retningslinjer, seier lufthamnsjef på Leknes, Terje Mikal Worum.

Ordførar Remi Solberg i Vestvågøy er glad for at dei thailandske turistane blir returnerte allereie same dag som dei kom.

– Men dei burde vorte stoppa på Gardermoen og sendt tilbake med same fly, seier han.

Ifølgje dei nye karantenereglane frå Folkehelseinstituttet (FHI) skal alle som kjem til Noreg frå land utanfor Norden, vere i karantene i 14 dagar.

Dei thailandske turistane skulle etter planen reise til Svolvær frå Leknes og deretter til Tromsø.

Reiseleiaren deira seier til NRK ho ikkje fekk nok eller riktig informasjon då følgjet kom til Noreg. I staden vart dei slusa gjennom passkontrollen utan problem.

– Vi burde ha fått beskjed, så hadde vi teke eit fly tilbake til Bangkok, seier ho.

(©NPK)