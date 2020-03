Solberg: Vi må førebu oss på å ofre meir og yte meir framover

innenriks

– Vi blir sette på ein stor prøve. Talet på smitta aukar raskt. Det rammar kvardagen, helsevesenet og økonomien vår, sa Solberg på pressekonferansen fredag, der regjeringa legg fram den økonomiske tiltakspakken sin som følgje av koronakrisa.

– Å tryggje norsk næringsliv blir hovudoppgåva for regjeringa, sa Solberg.

Ho sa vidare at næringsminister Iselin Nybø (V) er i tett kontakt med næringane som blir ramma og vil ta med innspel frå dei til regjeringa framover.

Solberg nytta høvet til å takke dei som har stått på dei siste vekene.

– Eg vil takke dei som har stått på dag og natt for å halde hjula i gang. Førstelinje ute i kommunane, dei som har drive smitteetterforsking, helsetenesta, jobbar i barnehage, skular, reinhaldarar som no bidreg ekstra mykje for å sørgje for at smitten ikkje spreier seg, og alle andre som gjer ein ekstraordinær innsats.

– Mange har ofra mykje og ytt mykje. Men vi må førebu oss på å ofre meir og yte meir framover, sa ho.

