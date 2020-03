innenriks

– Sjølv om desse tiltaka berre varer til 27. mars, så er det godt mogleg at karantenereglane for å kome tilbake gjeld, og då blir du sitjande fast i ein ganske lang karantene etterpå, seier Solberg (H) til VG.

Om oppmodinga òg gjeld for sommarferien, kan ho ikkje seie noko om enno.

– Det er vanskeleg å seie noko om sommarferien no, men dei fleste av dei som har bestilt påskeferie no, må nok innstille seg på at den kan bli vanskeleg å gjennomføre viss du skal reise ut av Noreg, seier ho.

