Sentralbanksjefen kuttar renta: – Unntakstilstand

innenriks

Eigentleg skulle styret i Noregs Bank halde rentemøte neste veke, men den kritiske situasjonen for økonomien under koronaviruspandemien har påskunda avgjerda.

– Det norske folket har ikkje i levetida mi opplevd ein slik situasjon som vi no er inne i. Det er ein unntakstilstand. Med nedstenging av verksemder og strenge restriksjonar på å røre seg som er heilt spesielt, seier sentralbanksjefen.

Han slår fast at virusutbrotet gir risiko for «eit markert tilbakeslag i økonomien».

På toppen av børsfall og svikt i etterspurnaden etter varer og tenester som følgje av viruset, har kraftig fall i oljeprisen ramma norsk økonomi hardt.

– Denne nedturen påverkar folk på ein heilt annan måte, og heilt direkte annleis enn andre nedturar, seier Olsen.

Stor uvisse

Styret i sentralbanken har samrøystes vedteke ein tiltakspakke som skal bidra til å dempe den økonomiske tilbakegangen. I tillegg til rentekuttet blir det lempa på kravet til eigenkapitalen til bankane.

Olsen vedgår at det er vanskeleg å spå korleis det vil gå framover i norsk økonomi, men seier at dei reknar med ein nedgang første halvår, og at det deretter går gradvis oppover.

– Det er framleis uvisse med tanke på arbeidsløysa og kor mange bedrifter som får så store problem at arbeidsløysa aukar. I anslaga våre aukar ho frå 2,2 prosent til 2,5 prosent. Det er alltid alvorleg viss folk mistar jobben og blir permitterte på toppen av dei restriksjonane og vanskane som folk flest har, seier sentralbanksjefen.

Stabilitet

Han understrekar at ei lågare rente ikkje kan forhindre at koronautbrotet kan få store konsekvensar for økonomien, men håpar at det kan bidra til å dempe tilbakeslaget. Han opnar òg for at renta kan bli sett endå meir ned.

Samtidig slår Noregs Bank fast at dei viktigaste tiltaka under utbrotet av koronaviruset, covid-19, handlar om å avgrense smitte og redde liv

– Oppgåva til Noregs Bank er å fremje økonomisk stabilitet. Det gjer vi gjennom å bidra til robuste og effektive betalingssystem og finansmarknader, og ved å tilpasse rentenivået til den økonomiske situasjonen, skriv sentralbanken.

Lempar på kapitalkrav

Finansdepartementet vedtok fredag å setje ned kravet til såkalla motsyklisk kapitalbuffer for bankar frå 2,5 til 1 prosent med direkte verknad, etter tilråding frå Noregs Bank.

Kravet om ein slik buffer handlar kort sagt om at bankane skal ha reservar i bakhand for dårlegare tider.

– Det er etter vurderinga til Noregs Bank risiko for eit markert tilbakeslag i norsk økonomi som følgje av utbrotet av koronaviruset. Bufferkravet blir sett ned for å motverke at ein strammare utlånspraksis i bankane forsterkar ein nedgang, heiter det frå departementet.

Allereie torsdag la Noregs Bank ut ekstraordinære lån til bankane, i form av tremånaders såkalla F-lån. Årsaka var marknadssituasjonen koronaviruset har skapt.