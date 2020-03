Sendar hundrevis av sjukepleiarstudentar frå skulebenk til sjukehus

innenriks

– Universitet med sjukepleiarutdanning der det er potensielt stor smittespreiing blant mange unge menneske, må stoppe å sende studentar i praksis på sjukehus og sjukeheim, meiner førsteamanuensis Jörn Klein ved Institutt for sjukepleie- og helsevitskap på Universitetet i Søraust-Noreg til Klassekampen.

Torsdag avlyste Oslomet undervisninga for 2.000 sjukepleiarstudentar på grunn av smittefaren. Måndag skal fleire hundre av dei same studentane ut i praksis på sjukehus og sjukeheimar. Klein meiner det er moralsk feil å sende studentar som fram til nyleg har sete tett saman i store undervisningsrom, ut i praksis blant dei som er mest sårbare for koronavirus.

– Det er primært helsetenesta og dei som har ansvar for pasientane som må ta denne vurderinga. Det oppfattar eg at dei gjer og gir oss beskjed dersom dei meiner at studentane ikkje skal ut i praksis, seier dekan Gro Jamtvedt ved Oslomet til avisa.

Sjølv om det fram til torsdag ikkje hadde komme nokon beskjed om at studentane likevel ikkje skal møte opp til praksis, ser ikkje Jamtvedt bort frå at ein slik beskjed kan komme.

– I den situasjonen vi er, kjem det endringar og nye beskjedar fleire gonger om dagen, seier ho.

