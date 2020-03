innenriks

– Norsk næringsliv er no inne i den tredje store krisa på tolv år. Det er skuffande at regjeringa ikkje vil stille like mykje opp for tilsette i hotell, restaurantar og varehandel i Oslo som dei gjorde overfor oljearbeidarar på Sør- og Vestlandet i 2014, seier Johansen i ein kommentar til krisepakken til regjeringa.

