Raudt meiner regjeringa lèt arbeidstakarane ta rekninga

innenriks

– Raudt støttar tiltak for å unngå konkursar, men vi må òg unngå økonomisk ruin for menneske. Regjeringa går no inn for tiltak som kuttar rekninga for bedriftseigarane. Det trengst òg ein krisepakke for arbeidsfolk, seier Moxnes.

– Det er bra regjeringa opphevar dei tre ventedagane mellom permisjon og dagpengar. Dei kuttar òg talet på dagar med lønnsplikt for bedriftene, men dette gjer at folk går ned til 62 prosent av lønn etter å ha vore permitterte i berre to dagar, seier han.

Dei med låge lønningar blir ramma hardast, og mange som no står utan jobb og oppdrag, fell utanfor permisjonsordningane, slår Moxnes fast.

Raudt varslar at dei vil fremje eigne forslag.

Partiet vil auke dekningsgrada for dagpengar, opprette ei ordning tilsvarande dagpengar for sjølvstendig næringsdrivande, frilansarar og andre med laus tilknyting til arbeidsplassen, og auke maksimal lengd for permisjon til 52 veker.

