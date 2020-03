Politidistrikt avgrensar kontakt med publikum

innenriks

Trøndelag politidistrikt melde natt til fredag at politidistriktet med umiddelbar verknad stenger ordinære publikumstenester med moglegheit for fysisk oppmøte. Også Søraust politidistrikt har innført liknande restriksjonar for å avgrense smittefaren frå koronaviruset.

– Politiet må gjere dette for å unngå smittefare for publikum og politipersonell. Dei som har avtalt time for pass eller utlending kan møte til oppsett tid, men dette kan bli endra på kort varsel, skriv Søraust politidistrikt i ei pressemelding torsdag.

– Særskilde behov vil bli handtert, opplyser Trøndelag politidistrikt, som seier meir informasjon kjem fredag.

Nordland politidistrikt stenger for alle skrankeførespurnader, noko som vil omfatte pass- og utlendingsforvaltinga.

– Stenging av desse tenestene vil skje med verknad frå 12. mars og i første omgang fram til 26. mars, skriv politidistriktet som beklagar ulempene det vil medføre.

I Oslo held Seksjon for utlendingsforvalting ope for allereie bestilte timeavtalar, men seier dette kan endre seg og ber folk om å halde seg orientert.

