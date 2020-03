Pilot-tillitsvalde bekymra for flybransjen: – Tiltaka ikkje tilstrekkelege

innenriks

Dei hovudtillitsvalde for pilotane i SAS, Widerøe og Norwegian er skuffa over krisepakken regjeringa la fram fredag for å bøte på den økonomiske verknaden av koronakrisa.

– Skal vi halde oppe norske selskap i norsk luftfart, har regjeringa dårleg tid. Fly blir sette på bakken og tilsette blir permitterte. Her må det tilførast likviditet med ein gong. Det er positivt å fjerne avgifter, men dei får ingen verknad utan at flyselskapa er i drift, seier Sindre Haanshuus frå Widerøe, Jan Levi Skogvang frå SAS og Alf W. Hansen frå Norwegian i ei felles fråsegn som Parat har sendt ut.

I krisepakken går regjeringa mellom anna inn for at flypassasjeravgifta og lufthamnavgifta blir fjerna mellombels. Parat-leiar Unn Kristin Olsen meiner dette ikkje er kraftfullt nok til å møte den akutte situasjonen i luftfarten og reiselivet. Ho etterlyser tiltak som sikrar likviditet til flyselskapa.

– Her må regjeringa svært raskt kome tilbake med lån, kredittfasilitetar og ytterlegare tilbakebetaling av avgifter. Frå Parat bidreg vi gjerne med forslag til løysingar, seier Olsen.

