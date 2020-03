innenriks

«Vi trenger folk!» skriv Oslo universitetssjukehus på Instagram.

Sjukehuset lyser no ut fleire stillingar i seks månaders engasjement, med moglegheit for forlenging. Dei som blir tilsette, vil bli ein del av teamet ved sjukehuset for å handtere koronaviruset.

Bakteppet er ifølgje Oslo universitetssjukehus utfordringar med kontinuiteten i bemanninga.

