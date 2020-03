Nye endringar i regjeringa

innenriks

Dei nye statsrådane blir presenterte på slottsplassen like etter statsråd klokka 11. Det blir deretter halde pressekonferanse.

Det er to statsrådar som skal erstattast: Kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande, som denne veka varsla at ho går av både som statsråd og partileiar i Venstre, og fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen (H), som gjekk av som følgje av rot med etterlønn og styreverv.

Ifølgje opplysningar i media ligg det an til at Guri Melby (V) overtar etter Grande, medan Odd Emil Ingebrigtsen (H) overtar etter Sivertsen.

Frå Bodø

Ingebrigtsen, som er frå Bodø, har vore statssekretær i Olje- og energidepartementet sidan januar i år.

Det er Dagens Næringsliv som fredag melder at han blir ny fiskeri- og sjømatminister. Avisa har ikkje namngitt kjeldene sine til opplysningane.

Ingebrigtsens eigen Linkedin-profil viser at han byrja å studere fiskeriøkonomi før han forsvann inn i politikken på 1980-talet.

Han var deretter generalsekretær i Unge Høgre og vara til Stortinget frå 1989 til 1993.

Ingebrigtsen har i ettertid hatt ei rekkje ulike roller både i lokalpolitikken i Bodø og i næringslivet.

Leiarkamp i Venstre

TV 2 melde torsdag at Melby blir ny kunnskaps- og integreringsminister, også dette ifølgje anonyme kjelder.

Kjelder seier ifølgje TV 2 at utnemninga òg er eit trekk frå Grande for å melde Melby på leiarkampen i Venstre. I tillegg er kjelder i Venstre klare på at det må vere ei kvinne som tek over.

Melby har sete i Venstres landsstyre sidan 2008 og vore medlem av sentralstyret sidan 2010. Ho er i dag vararepresentant på Stortinget for Grande. Ho vart i januar vald til finanspolitisk talsperson.

